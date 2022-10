Mersin Barosu’nda hafta sonu gerçekleşen olağan genel kurulda 1035 oy alarak güven tazeleyen mevcut başkan Av. Gazi Özdemir, mazbatasını alıp 2022-2024 yılı için Baro Başkanlığı görevine başladı.

Divan üyelerinin ve avukatların yoğun katılımıyla Mersin Adliyesi baro odasında gerçekleşen mazbata töreninde, Baro Başkanı Gazi Özdemir mazbatasını Divan Başkanı İsa Gök’ten teslim aldı. Yeni seçilen yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği Delegelerinin tanıtılmasının ardından mazbatasını alan Baro Başkanı Gazi Özdemir konuşmasında, “Öncelikle olağan genel kurulumuzda bana ve tüm kurul üyesi arkadaşlarıma teveccüh göstererek, 16 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirerek ve güven tazeleyerek baro başkanlığı dâhil tüm kurullara tam liste olarak seçilmemize vesile olan siz değerli meslektaşlarımıza ve Mersin Barosu Genel Kurulumuza sevgi ve saygılarımızı sunarım.

Malumunuz olduğu üzere 14 ay önce göreve geldiğimizde, görevimizi ifa ederken önceliğimizin mesleğimiz ve meslektaşımız olduğunu, herhangi bir siyasi oluşum içerisinde olmadan baromuzu tüm meslektaşlarımızın katılımı ile birlikte yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Bugün huzurlarınızda tam liste olarak başkanlık ve kurullara seçilen bizler, bize gösterilen güven sonucunda vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Biz daima sizlerden aldığımız güç ve destek ile görevlerimizi yerine getirmeye çalıştık ve bundan sonrada yine sizlerin gücü ve desteği ile bize tevdi edilen görevlerimizi yerine getirirken vermiş olduğumuz sözlerin arkasında duracağız. Başkanlık ve kurullardaki görevlerimizi yerine getirirken daima hukuktan ve siz değerli meslektaşlarımızdan aldığımız güç ile hareket edeceğiz. Seçimlerde başkanlık dâhil tüm kurullara tam liste ile seçilmenin bize yüklediği sorumluluğun ve duyulan güvenin bilincindeyiz. Görev süremiz boyunca kurullara tam liste ile seçilmenin verdiği sorumluluk ve güven ile var gücümüzle çalışacağız” ifadesini kullandı.

Baro yönetimi olarak, üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini belirten Özdemir, “Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, başta mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek,meslektaşlarımız için her daim ulaşılabilir bir başkan ve yönetim kurulu olmak için daha fazla çaba göstereceğiz. Bununla birlikte her türlü hak ihlalinin yaşandığı olaylarda bu ihlalin kim ya da kimler tarafından ve kime karşı yapıldığına bakmaksızın her türlü hak ihlalinin karşısında durmaktan asla korkmayacağız. Bu bağlamda şehrimizde ve ülkemizde başta avukat hakları olmak üzere insan haklarının, kadın haklarının, çocuk haklarının, hayvan haklarının ve çevre haklarının savunulması, Atatürk ilke ve devrimleri ile cumhuriyetimizin yaşatılması, laik-sosyal-hukuk devletinin korunması konusunda Baro yönetimi olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

Baroyu birlikte yönetme anlayışıyla hareket edeceklerinin altını çizen Baro Başkanı Özdemir, “Biz daha önce baromuzu birlikte yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Buradan bir kez daha baromuzu birlikte yöneteceğimizin ve seçim sürecinde ise siz değerli meslektaşlarımıza vermiş olduğumuz sözleri yerine getireceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz. Genel Kurul sürecinde görev alan divan başkanlığını ve kurulumuzu, seçim sürecinde başkan adaylığını yürüten meslektaşlarım ile kurullara aday olan tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Kurullara seçilen tüm meslektaşlarımı tebrik eder ve görevlerinde başarılar dilerim. Seçim sürecinde şahsıma ve kurul üyesi arkadaşlarıma emek veren tüm meslektaşlarıma ve dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Şahsıma, baro başkanlığı gibi onurlu bir görevi ve kurullara seçilen meslektaşlarıma kurul üyeliği görevini layık gören siz değerli meslektaşlarımıza ve Mersin Baromuza ise şükranlarımı sunarım” diye konuştu.