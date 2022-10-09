Mersin BARO'sunda yapılan olağan Genel Kurul'da mevcut başkan Av.Gazi Özdemir oyların yüzde 50'sinden fazlasını alarak yeniden Başkan seçildi.
Mersin BARO'sunun yapılan olağan Genel Kurul Toplantısında Başkan Gazi Özdemir geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alarak yeniden Başkan seçildi.
3 adayın yarıştığı ve 2128 delegenin oy kullandığı seçimlerde ;
Başkan Gazi Özdemir 1035 oy ,
Av.Cengiz Çatak 569 oy ,
Av.Semih Birol Gürel de 448 oy aldı.
Geçerli oyların yüzde 50.40 ' ını alan Gazi Özdemir yeniden Başkan seçildi.
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