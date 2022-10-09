Av.Semih Birol Gürel de 448 oy aldı.

3 adayın yarıştığı ve 2128 delegenin oy kullandığı seçimlerde ;

Mersin BARO'sunun yapılan olağan Genel Kurul Toplantısında Başkan Gazi Özdemir geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alarak yeniden Başkan seçildi.

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