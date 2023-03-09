Mersin Yenişehir İlçesi Adnan Menderes Ortaokulu , '' Skills for High Quality Online Education '' isimli Erasmus+ KA220 projesinin ikinci öğrenme ve öğretme etkinliği kapsamında Slovenya’nın Maribor kentinde ortaklarıyla buluştu.

Projenin temel hedefi, öğretmen ve öğrencilere öğrenme kaybını önleyebilecek ve öğrencilerin okul sonuçlarını çevrimiçi eğitim açısından iyileştirebilecek eğitim faaliyetleri gerçekleştirme becerisi kazandırmaktır.

Proje Yasal Temsilcisi Okul Müdürü Ali Uğur Bal ve Proje yürütücüsü Zeynep Karabacak tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen '' Skills for High Quality Online Education '' projesinin diğer ortakları Romanya, Slovenya, İspanya, Bulgaristan ve Bosna Hersek. Proje hakkında açıklamada bulunan Okul Müdürü Ali Uğur Bal şu bilgileri paylaştı;

“Kaliteli bir çevrimiçi eğitime odaklanan projenin bu konuda iyi uygulamalar açısından neler yapılacağını bilmenin yanı sıra hem öğretmenlere hem de öğrencilere yeni dijital beceriler kazandırması beklenmektedir. Öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmeye odaklanılan bu hareketlilikte öğretimde uygun etkileşimi sağlamak için öğretmenlerin hangi araçları kullanacaklarını ve dijital olan her şeyi seven öğrenciler için çevrimiçi öğrenmeleri en iyi nasıl organize edecekleri konusunda kendilerini hazır hissetmelerine yardımcı olunmuştur.”