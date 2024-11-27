Mersin açıklarında yan yatan boş kuru yük gemisindeki problemin çözüldüğü, geminin bazı teknik düzeltmelerden sonra normal seyrine döneceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, dün gece Doğu Akdeniz’de 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisi, rıhtımdan ayrıldıktan kısa süre sonra 15 derece yan yattı. Durumun kaptan tarafından bildirilmesi üzerine bölgeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot gönderildi. Gemideki 13 personelden 7’si tedbir amaçlı tahliye edilirken, kalan personel ise gemiyi dengeye sokmak için çalışma başlattı. 2 mil açıktaki Saint Kitts ve Nevis bandralı geminin yapılan çalışmalar sonrası tekrar dengeye sokulduğu, bazı teknik düzeltmelerin ardından seyrine döneceği öğrenildi. Geminin yan yatma sebebinin ise ’balans suyu’ kaynaklı olduğu ifade edildi.