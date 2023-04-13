Mersin Valiliği himayelerinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen, 11 ilçede dereceye giren 110 öğrenci ile Hatay Kırıkhan'dan gelen 2 misafir öğrenci olmak üzere toplam 112 öğrencinin katıldığı 5. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nda farklı kategorilerde ve farklı kademelerde 30 öğrenci ödüle layık görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Eğitim öğretim sürecinde evlatlarımızın akademik başarı yanında farklı disiplinlerde de mücadele ettiklerini, kendilerini ortaya koyduklarını ve başarılı olduklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Yarışmaya katılan tüm evlatlarımızı, çok değerli velilerimizi ve kıymetli meslektaşlarımızı tebrik ediyor, emeklerinden dolayı onlara en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Allah her zaman böyle mutlu günlerde buluşmayı nasip etsin, evlatlarımızın başarıları daim olsun." dedi.