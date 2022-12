Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgali’nden Kurtuluşunun yıl dönümünde her yıl düzenlediği 3 Ocak Zafer Yürüyüşü, bu yıl Mersin Valiliğinin himayesinde yapılacak.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgali’nden Kurtuluşunun yıl dönümünde her yıl düzenlediği 3 Ocak Zafer Yürüyüşü, bu yıl Mersin Valiliğinin himayesinde yapılacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek 3 Ocak programını paylaştı. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda 101 yıl önce Mersin’deki milli mücadelenin destansı hikayesini anlatan Başkan Yılmaz, "3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. yılı. Bugün yine aynı şey olsa İngilizler, Fransızlar Mersin Limanı’na çıkarma yapsalar, askerler gelse, bayraklar değişse eminim buradaki herkes aynı heyecanla vatan savunması için bir araya gelir ve düşmanı buradan atarız Allah’ın izniyle. O günkü ruhu bugün de yaşamak mecburiyetindeyiz. Ve bunu anlamak, anlatmak, çocuklarımıza aktarmalıyız. Bizim Türkiye olarak milli silahlarımız ve en önemlisi vatan savunması yapacak irademiz var. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerine sahibiz. Bir başka gücümüz ise genç ve dinamik nüfusumuzdur. Enerji tedarikiyle de bambaşka bir Türkiye ortaya çıkacak önümüzdeki günlerde ve hep beraber bunu yaşayacağız inşallah” diye konuştu.

Milli mücadele dönemde Anadolu’nun her yerinde vatan savunması yapıldığını ve 3 Ocak’ın herkesin bayramı olduğunu dile getiren Yılmaz, "3 Ocak Kuvayi Milliye Bayramıdır. İşgal gerçekleşen memleketimizin her yerinde vatan savunması olmuştur. Bu devletin evlatları hep beraber bir araya gelip, vatan savunması yapmıştır. O zaman şunu söyleyebiliriz. 3 Ocak Kuvayi Milliye Bayramı, o dönemde dedesi sadece Mersin’de yaşayan ve mücadeleye doğrudan katılmış insanların değil, memleketin herhangi bir şehrinde yaşamış olursa olsun hepimizin bayramıdır. Özellikle dedesi o dönemde Mersin’de olmayan ve göçle şehrimize gelen hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz bunu böyle bilsinler. 3 Ocak, bizim bayramımız olduğu kadar sizin de bayramınızdır. Anadolu’nun her yerinde vatan savunması yapılmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında görev alan, can veren, kan veren, alın teri akıtan Anadolu’nun her yerindeki büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

"Devlet, millet el ele yürüyeceğiz"

Tüm muhtarlara, yoğun katılımlarından dolayı teşekkür eden Yılmaz; “Hepinizi, 3 Ocak Salı günü saat 08.00’da Anıt Meydanımızda, tarihi, geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşümüzü gerçekleştirmeye davet ediyorum. Niye böyle diyorum? 3 Ocak 1922’de Mersin’in kurtuluşu gerçekleşti. Ondan sonra Kuvayi Milliyeciler, bizlerin, sizlerin dedeleri her yıl 3 Ocak’ta bir araya geldiler, atlarına bindiler, üniformalarını giydiler, kalpaklarını ve madalyalarını taktılar. Çavuşlu’dan Yoğurt Pazarı’na kadar Kuvayi Milliye Yürüyüşü’nü gerçekleştirdiler. Kuvayi Milliye gazileri, vefat edene kadar bu yürüyüşü yaptılar. Daha sonra bu yürüyüşe çocukları katıldı. Biz bu geleneği ve aynı ruhu, her sene yaptığımız yürüyüşle canlandırıyoruz, tazeliyoruz, o heyecanı yaşıyoruz. Bu sene de bunu gerçekleştireceğiz. Bu sene şöyle bir güzellik var. Yürüyüşümüzü Valiliğimiz ile birlikte yapacağız. Her yıl, Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünden veya Toroslar Belediyesinin önünden çıkarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyorduk, başka bir grupta da İstasyondan çıkıp Cumhuriyet Meydanı’na yürüyordu. Böyle bir farklılığa, ayrılığa gerek yok. Bu yürüyüş milletin, devletin yürüyüşü. Valimiz Ali Hamza Pehlivan’a da buradan teşekkür ediyorum. Kendileri de talebimizi anlayışla karşıladılar. Bu yıl 3 Ocak yürüyüşümüzü Valiliğimizin himayesinde, devlet, millet el ele hep beraber kent protokolümüzle, tüm başkanlarımızla, muhtarlarımızla, gazilerimiz ve onların çocuklarıyla birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Hepinizi davet ediyorum. Yine 3 Ocak günü saat 13.00’da Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda ülkemizin tarih atlası Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamız, misafirimiz olacak. Kurtuluş Savaşı’nda Toroslar ve Çukurova’nın Önemi üzerine sohbet edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yılmaz, Mersinlilerin yeni yılını da kutlayarak, "Göreve geldikten sonra hızla çalışmalarımıza başladık. Çok ciddi miktarda asfalt, parke, yol ve taş duvar çalışması yaptık. Sosyal ve Çevik Belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 2023 yılı, Toroslarımıza, Mersinimize ve ülkemize iyi gelecek inşallah. Biz de bunun için elimizden geleni yapmaya davet edeceğiz” dedi.