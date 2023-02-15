Kahramanmaraş depremlerinde yaraları sarmak için seferber olan Mersin, yaklaşık 200 bin depremzedeyi ağırlarken, devlet tüm kapılarını vatandaşlara açtı. Yurtlar, spor salonları, kurs merkezleri, fuar alanları gibi birçok noktada vatandaşlar konaklarken, her türlü ihtiyaçları da karşılanıyor.

Kahramanmaraş depremlerinde yaraları sarmak için seferber olan Mersin, yaklaşık 200 bin depremzedeyi ağırlarken, devlet tüm kapılarını vatandaşlara açtı. Yurtlar, spor salonları, kurs merkezleri, fuar alanları gibi birçok noktada vatandaşlar konaklarken, her türlü ihtiyaçları da karşılanıyor.

Mersin, tüm birimleriyle deprem bölgesine ve depremzedelere destek vermeye devam ediyor. Bu desteklerin başında ise konaklara hizmetleri geliyor. Gerek Valilik gerekse de belediyelerin hazırladığı yerlerde depremzede vatandaşların konaklaması karşılanırken, ihtiyaçları da bir bir karşılanıyor. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini iletti. Yurtta kalan vatandaşlarla sohbet eden ve ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Yılmaz, bazı vatandaşlarla da duygusal anlar yaşadı.

"Mersin’de 200 bine yakın depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz, gerçekten çok büyük afet yaşandığını söyledi. Depremin 10 ili vurduğunu kaydeden Yılmaz, "Dünya çapında görülmemiş bir afet olduğu yönünde bilim adamlarının görüşleri, fikirleri var. Fakat devletimiz ilk andan itibaren her türlü kurum, kuruluşlarıyla millet-devlet el ele seferber oldu. Tabi geniş bir alana yayıldığı için acımız, yıkım hepimizi etkiledi. Bizler bu vakte kadar deprem bölgelerindeydik. Afet bölgesinden civar illere nakledilen depremzede vatandaşlarımız, özellikle Mersin, Antalya gibi illerimize daha çok geldi. Mersin’de 200 bine yakın depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bunun 51 bin civarında olanı direk Valilikten barınma talep etti. Valiliğimiz 51 bin civarındaki depremzede misafirimizi barındırıyor. İmkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Tabi burada KYK Kız Yurdumuz bunların en önemlilerinden. En çok misafirimizi burada ağırlıyoruz" diye konuştu.

"Devletimiz kimseyi aç, açıkta bırakmayacak"

Herkesin büyük bir acı yaşadığının altını çizen Yılmaz, "İnsanlar ürkmüş, korkmuş, belli travmalar yaşamış. Ancak insanlar genel olarak burada verilen hizmetlerden memnun. Hiç bir eksiklerinin olmadığını ifade ettiler. Devlete dua ediyorlar. Hatta orada dışarda kalan yakınlarını da buraya aldırmak istiyorlar ki bu sıcak yuvadan, hizmetten onlarda faydalansın. Herkes şunun farkında, bu asrın felaketi, devlet ilk andan itibaren her kurumuyla seferber oldu. Devletimiz kimseyi aç, açıkta bırakmayacak. Çünkü devletimiz gerçekten çok büyük. Bir daha böyle acılar yaşamayalım. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum. Vatandaşlarımız Mersin’imize hoş gelmişler. Hepsi başımızı tacı. Biz sonuna kadar onlara her türlü imkânlarımızı seferber ederiz. Yeter ki Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu.

"Yaralarımızı birlikte saracağız"

Bu olay karşısında duygulanmamın mümkün olmadığını dile getiren Yılmaz, "Ben bir anneyim. Tabi anne olunca daha farklı oluyor, biz daha fazla etkileniyoruz. Tabi hiçbir kaybın yerini, hiçbir kimse, hiçbir imkân dolduramaz. Ancak yaralarımızı birlikte saracağız. Bunları birlikte aşacağız. Birbirimizin motivasyonuna, desteğine ihtiyacımız var. Burada da tabi kayıplar yaşayan çok vatandaşımızı gördük. Hepsi devletimize duacı. Tabi ki yaşanmasa iyi olurdu ama bu bir afet. Buna kimsenin diyeceği birşey yok. Önemli olan yaşandıktan sonra böyle kenetlenebilmek. Burada devletin vatandaşına sahip çıkabilmesi çok önemli" dedi.