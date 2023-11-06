Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçtiğimiz yıl ‘Kleopatra’ teması ile ilki düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, bu yıl da ‘Şahmeran Yılı’ teması ile gerçekleştirilecek.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yurtdışından gelecek halk oyunları ve müzik toplulukları festivale renk katacak. Festival bünyesinde workshoplar ve masterclasslar da yapılacak. Söyleşiler sayesinde, alanında profesyonel isimler halkla bir araya gelerek bilgi birikimlerini paylaşacak. Festivale bu yıl da konserler damga vuracak ve vatandaşlar müzik dolu 3 gün yaşayacak. Zengin içeriklerin yer alacağı festivalde, sevilen sanatçılar birbirinden güzel şarkılarını ‘2. Uluslararası Tarsus Festivali’nde seslendirecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger, bu yıl 2.’si gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası Tarsus Festivali’ için çok heyecanlı olduklarını belirterek, “17-18-19 Kasım günlerinde 2. Uluslararası Tarsus Festivali’nde hep birlikte olalım istiyoruz. Geçen yılki festival temamız Kleopatra’ydı. Bu yılki temamız ‘Şahmeran’. Zengin içeriklerin yer aldığı, şehrin genelinde oluşturduğumuz festivale büyük katılımların olmasını istiyoruz. Çünkü bu deneyimi hep beraber paylaşmak istiyoruz. Kadim kentimiz Tarsus’u gastronomisiyle, kültürüyle, tarihiyle, felsefesiyle hep beraber yaşayalım istiyoruz” dedi.

Festivalin içeriğinin zenginliğinden de söz eden Özdülger, atölye çalışmaları, workshoplar, konserler, slow food pazarları ve üretici kadın stantları ile festivalin dolu dolu geçeceğinden bahsetti. Festivalde gençleri ve çocukları da unutmadıklarını ifade eden Özdülger, “Tarsus’u en güzel şekilde yaşayacağımız, harika bir festival hazırlığının içerisindeyiz. Buradan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. 17-18-19 Kasım günlerinde ‘2. Uluslararası Tarsus Festivali’nde, ‘Şahmeran’ temamızla hep beraber olalım istiyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet’in 100. yılının oluşturduğu coşku ve onurla, festivalin daha da büyük anlam kazandığını dile getiren Özdülger, “Hem 100. yılımıza hem de Şahmeran temamıza ithafen atölye çalışmalarıyla, workshoplarla, söyleşilerle dolu dolu geçeceğini bildiğimiz, inandığımız ve vatandaşlarımızla paylaşacağımız bu güzel festival bizi heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Tarsus’a Değer Katanlar (TADEKA) üyeleri ile beraber içeriğini oluşturdukları, odalar ve STK’larla işbirliği kurarak detaylarını belirledikleri bu festivalde amaçlarının, Tarsus’un değerinin daha da artmasını sağlamak ve marka değerinin herkes tarafından bilinmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Özdülger, “Kurul üyelerimizle birlikte, Tarsus’un güzelliklerinin en iyi şekilde yansıtılmasını hedef aldığımız bu festivalde bu ortaklık, bu beraberlik, bu paydaş olma duygusu, bu aidiyet duygusu gerçekten bizi çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor” şeklinde konuştu.