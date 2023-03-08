Mersin Yenişehir Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Ekmek Üretim Tesisi'nde 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremden bu yana günlük 12.000 kapasitede toplam 356.340 adet rol ekmek üretilmiştir.

Ekmekler deprem bölgesindeki illere ve Mersin’e gelen okul pansiyonlarına yerleştirilen depremzedelere ulaştırılmıştır. Ayrıca okul pansiyonunda 60 depremzede üç öğün yemek ve konaklama şeklinde ağırlanmakta olduğu bildirilmiştir.

Spor salonuna gelen 197 depremzedeye de iki hafta boyunca üç öğün yemek ve konaklama hizmeti verilmiştir.

Yürütülen çalışmalar Yenişehir Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Öner rehberliğinde, tüm idarecilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin gönüllü katılımı ile gerçekleştirildiği, söylenmiştir.