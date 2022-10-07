Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kültür Park’ta Galatasaray Meydanı civarında yapımı devam eden Adres Okuma Salonu’nu ziyaret ederek incelemede bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Seçer, kısa sürede hizmete açılacak Adres Okuma Salonu’na tüm Mersinlileri davet etti.

Adres Okuma Salonu’nu gezdikten sonra değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, “Akdeniz manzaralı bu güzel ortam 800 metrekare kapalı alanı olan bir yer. Burası 150 kişi kapasiteli ve 3 ayrı çalışma odası var. 32 kişilik dijital çalışmalarımız var. İçinde bilgisayarlar var. Yine 30 kişilik karma odamız ve bistro okuma alanlarımız var. Çocuklarımız gelip burada uygun hava şartlarında hem dinlenirler, hem okurlar, hem öğrenirler. Özellikle üniversitelerle işbirliği yapmak istiyoruz burada. Burada görev yapacak personelin de, üniversitede okuyan çocuklarımızdan part-time olarak çalışacak öğrencilerden oluşmasını planlıyoruz. Böylece onların gelirlerine de katkı sunmak istiyoruz” dedi.

Eğitimi önemsediklerini ve bu doğrultuda önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Seçer, “Adres Okuma Salonu’yla bizim okuma alanımız bitmiyor. Kongre Merkezi’mizde, mevcut kapalı okuma salonumuz var. Yine oraya açık bir birim yapılıyor. Hal Mahallesi'nde yeni bitirdiğimiz bir birim var. Halkkent'te toplum merkezi yaptık, onun içinde de bir okuma salonumuz var. Bunlar hazır, pırıl pırıl tertemiz binalar ve şu anda da faaliyetlerine başlıyor. Soğucak yaylasında, Marina’nın karşısında, Tarsus Ötüken Park’ta ve şu anda Kültür Park içerisinde proje hazırlığında olan okuma salonumuz var. Atatürk Parkı'nda da bitmek üzere olan bir okuma salonumuz var. Onu da devreye alacağız. Yine bizim Gazi Çiftliğimizde bir okuma salonumuz var. Gördüğünüz gibi her bölgede eğitime katkı vermek, çocuklarımızın ders çalışma ortamını iyileştirmek için katkı sunmaya çalışıyoruz. Bunların sayısını daha da artıracağız” diye konuştu.

Sadece okuma salonları değil, öğrencilerin barınma ihtiyacı başta olmak üzere daha birçok konudaki çalışmalarla eğitime katkı sunduklarını anımsatan Başkan Seçer, “Tarsus'ta 25 kızımız için çok güzel bir konukevi hazır ettik. Merkezde eski üniversite hastanesinin yerinde 120 yataklı erkek öğrenci yurdumuz var. Bu eğitim-öğretim sezonunda orada da hizmete başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Gülnar’da açtığımız 108 mevcutlu yurt ve konukevi de faaliyette. Bu çalışmaları artırarak devam ettireceğiz. Çünkü barınma önemli bir sorun. Yine çocuklarımızın özellikle okul öncesi kreş sorunu var. Türkiye'nin, hatta dünyanın belki de ilkini biz yaptık. Türkiye'nin en büyük toptancı sebze ve meyve halinde kreşimiz var. Orada çalışan kadınlarımızın çocukları faydalanıyor. Birçok bölgede hizmete aldığımız kreşlerimiz, yeni yapılan kreşlerimiz var. Biz kamuya hizmet ediyoruz. Bu sosyal politikaları da, onun üzerine kurguluyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde LGS öğrencilerine yönelik öğle yemeği hizmetinin başlatıldığını da anımsatan Başkan Seçer, “Her üniversitenin kapısındaki Mahalle Mutfağımızda 3 çeşit yemek 3,5 liraya devam ediyor. Çamaşır kafeler ücretsiz. Çorba dağıtımları; bazılarına küçük işler gibi gelebilir ama tok açın halinden anlamadığı için, biz de onları böyle alaylı bir şekilde karşılıyoruz. 2024 yılına kadar otobüs 1 lira devam edecek. Yine birçok konuda öğrencilerimize katkı sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Yani Mercek’ten Merci’ye kadar, öğrenci danışma merkezlerimizden meslek edindirme merkezlerimize kadar her şeyimiz gayet güzel. Söylediğim gibi, Mersin gerçekten 10 numara öğrenci kenti” dedi.