Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Kitap ve Kültür Günleri etkinliği sürerken, gençler yoğun ilgi gösteriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde şair ve yazar söyleşilerinin yer aldığı 1. Kitap ve Kültür Günleri etkinliği geçtiğimiz Cuma günü başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sanat Merkezinde pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlikte birçok yayınevi ve yazar sevenleriyle buluşuyor. Etkinlik çerçevesinde şair ve yazarları dinlemek için yoğun ilgi gösteren gençler, istedikleri kitaplara da ulaştıklarını ifade etti.

Etkinlikle şehrin ve hatta bölgenin kültürel takviminde önemli bir yer edinmeyi amaçladıklarını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, "Bu etkinlik, sadece kitapseverleri bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda şehre ve bölgeye yeni bir soluk getirecektir. ’Özgürlük İçin Oku’ sloganı, günümüz dünyasında büyük bir anlam taşıyor. Kitaplar, sadece bilgi edinmek için değil, aynı zamanda farklı kültürleri tanımak, farklı düşüncelere açılmak ve kendimizi geliştirmek için de önemli bir araçtır. Okumak, bizi sınırlarımızın ötesine taşıyan, özgürlüğün en güzel yollarından biridir" dedi.

Devam eden Kitap ve Kültür Günlerinin çok önemli bir misyon üstlendiğine değinen Doğanay, "Şehirde okuma kültürünü yaygınlaştırmak, yeni yazarları desteklemek ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini Mersin’le buluşturmak gibi birçok önemli amacı var. Bu etkinlik, aynı zamanda şehrimizin kültürel dokusuna da önemli katkılar sağlayacaktır. Mersin, tarih boyunca bilim ve sanatın merkezi olmuş bir şehirdir. Mersin Kitap ve Kültür Günleri, bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.