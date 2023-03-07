Mersin Akdeniz Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölüm öğrencileri Mersin ili Akdeniz ilçesi Demirtaş Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzede çocuklara etkinlik düzenlediler.

Yüz boyama, palyaço gibi etkinliklerle deprem sebebiyle Mersin’de bulunan 3-6 yaş grubu çocukların yüzünü güldüren öğrenciler bir nebzede olsa depremin yaralarını sarmaya çalıştılar.

Etkinlik sonunda hediyelerle çocukları sevindiren çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencileri böyle bir etkinliğe kendilerinin de katkıları olduğu için mutlu olduklarını belirttiler.

Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Yıldız ise; “ depremzede çocuklarımızın yüzünü güldürüp yaralarını sarabildiysek ne mutlu bize“ diyerek duygularını dile getirdi.