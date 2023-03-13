Gençleri terör örgütünün eleman kazanma yöntemlerine karşı bilinçlendirerek onların tuzaklarına düşmelerinin engellenmesi, devlete olan güven ve desteğin güçlendirilerek terörle mücadelede halk desteğinin arttırılması, terör örgütlerinin propagandalarının etkisiz hale getirilmesi, bu örgütlere karşı toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi, terör dışında şiddete yönelen aşırılıkların ve yeni eleman temin etmelerinin önlenmesi amacıyla; Toroslar Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Şevket Pozcu Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi, Hacı Zarife Çelebi Aygar Anadolu Lisesi, Kadri Şaman Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında; terör, terörizm, eleman kazanma yöntemleri, şüpheli paket, araç ve şahıslar, sosyal medyanın kullanımı vb. konularda bilgilendirme konferansı verildi.