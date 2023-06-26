Denizli’nin Honaz ilçesinde bir mermer fabrikasının bekçisi, eşi tarafından kulübede ölü olarak bulundu.

Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mermer fabrikasında bekçi olarak çalışan Dede Ulugün (63), kendisinden haber alamayan eşi tarafından kulübesinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, Ulugün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.