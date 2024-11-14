Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalışla 157 milyar 308 milyon dolara geriledi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, 8 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 884 milyon dolar azalışla 92 milyar 121 milyon dolara düştü.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 427 milyon dolar düşüşle 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolara geriledi.

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İşte yurt içinde yerleşik bankalardaki mevduatların  8 Kasım itibariyle durumları:

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalışla 159 milyar 619 milyon dolardan 157 milyar 308 milyon dolara indi.

Kaynak: igf