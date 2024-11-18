Merkez Bankası 2024 yılı Ekim ayında Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,8 oranında artarken, reel olarak yüzde 14,7 oranında azaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE)'nde 2024 yılı Ekim ayı verileri açıklandı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre bir önceki aya göre KFE, yüzde 2,1 oranında artarak 151,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,7 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,1, 2,8 ve 4,5 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 21,2, 32,5 ve 28,7 oranlarında artış gösterdi.