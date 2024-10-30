2025 yılı merkezi yönetim bütçesi bugün TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.ANKARA (İGFA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmelere başlandı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde de yer alan habere göre komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı komisyonda, milletvekilleri değerlendirmelerde bulunuyor.