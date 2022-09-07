Merkezefendi Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırırken, aynı zamanda mevcut parklara da bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ailelerimizin ve çocuklarımızın keyifli vakit geçireceği alanların, mümkün olduğunca arttırılmasına önem veriyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırırken, aynı zamanda mevcut parklara da bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ailelerimizin ve çocuklarımızın keyifli vakit geçireceği alanların, mümkün olduğunca arttırılmasına önem veriyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi.

Günümüzde artan park ve yeşil alan ihtiyacını gidermek için başta tematik parklar olmak üzere ilçemize çok sayıda park ve yeşil alan kazandıran Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan yeni parklar ve bakım çalışmaları sayesinde özellikle çocuklar ve aileleri güvenli ve rahat bir ortamda oyun oynayıp vakit geçirebiliyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Gerzele, Selçukbey, Mehmet Akif Ersoy ve Adalet Mahallelerinde yeni parklar inşa edilirken Karahasanlı, Gümüşçay, Çakmak, Mehmet Akif Ersoy, Sırakapılar, İlbade ve Muratdede Mahallelerindeki belirli parklarda ve Sevindik Vadi Park’ında ise zemin, yürüyüş yolu ve oyun grupları yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

“Yeşil alanlar gündelik hayatta çok önemli”

Vatandaşın ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ailelerimizin ve çocuklarımızın keyifli vakit geçireceği, yorgunluklarını atıp dinleneceği alanların mümkün olduğunca arttırılmasına önem veriyoruz. Parkların ve yeşil alanların insanın gündelik hayatında aslında ne kadar önemli bir yer kapladığını biliyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. İlçemize bugüne kadar birçok alan kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Her şey Merkezefendi için” diye konuştu.