Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye bir kreş daha kazandırılıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, söz verdiği kreş sözünü yerine getiriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet eden Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik ve Muratdede Mahallelerine kazandırılan kreşlere bir yenisi daha ekleniyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile yeni kreşin bağışçısı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımımızın Ana Sponsoru, Yukatel GmbH Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş arasında protokol imzalandı.

İlçeye kazandırılan kreşler ile minikler doğru, düzgün ve kaliteli eğitim alıyor, ailelerin bütçelerine katkıda bulunuluyor ve kadın istihdamına destek sağlanıyor.

“Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için Merkezefendi’mize kazandırdığımız kreşlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yeni kreşimizin protokolünü bağışçımız Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımımızın ana sponsoru, Yukatel GmbH Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş ile birlikte imzaladık. Çocuklarımıza kaliteli eğitim vereceğimiz kreşimizin ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor, Yusuf Karataş’a bu anlamlı bağışı için tüm Merkezefendili hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.