Denizli’ye Merkezefendi Belediyesi tarafından kazandırılan Sanat Merkezi, yeni binasında hizmet vermeye başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bir hayalimizi daha gerçekleştirdik ve ilçemize kazandırdık” dedi.

Denizli’ye Merkezefendi Belediyesi tarafından kazandırılan Sanat Merkezi, yeni binasında hizmet vermeye başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bir hayalimizi daha gerçekleştirdik ve ilçemize kazandırdık” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat anlamındaki yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi’nce, ilçenin kültürüne ve tarihine ışık tutması amacıyla, 7’den 70’e herkesin hoş vakit geçirebileceği yeni bir Sanat Merkezi’ni ilçeye kazandırdı. Merkezefendi Sanat Merkezi, Merkezefendi Mahallesi Çam Sokak’taki faaliyete açılan yeni hizmet binasında enstrüman, el işi ve resim eğitimlerini sürdürüyor.

Sanat merkezinde bulunan kurslar

İlçeye kazandırılan Merkezefendi Sanat Merkezi’nde, piyano, keman, gitar, perküsyon, bateri, bağlama, bas gitar, elektro gitar, çello, klarnet, şan, ritim ve orff gibi enstrüman kursları veriliyor. Güzel Sanatlar Lisesi’ne ve fakültesine hazırlanmak isteyen öğrencilere Sanat Merkezi’nde Akademik Resim kursu da veriliyor. Bunun yanı sıra seramik, tel kırma ve ev dekorasyonu kursları da yer alıyor.

“Merkezefendi sanatın merkezi olmaya devam edecek”

Sanatla iç içe bir nesil yetişmesi için yatırımlara devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bir hayalimizi daha gerçekleştirdik ve Sanat Merkezimizi ilçemize kazandırdık. Merkezefendimizde yediden yetmişe, hepimizin yolunu sanatın ışığıyla aydınlatmak için Merkezefendi Sanat Merkezimizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Uzman kadromuz ve eğitim anlayışımız ile hayatı anlayan, düşünen, eleştiren ve yeteneklerini sergileyen nesillerin yetişmesi için çalışmak, bizlere gurur veriyor. Merkezefendi, kültürün ve sanatın merkezi olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.