Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Lavanta Bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederek güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Merkezefendi Belediyesi’nce geçtiğimiz yıllarda Yenişafak Mahallesi’ne yapılan Lavanta Bahçesi güzel kokusu ve görüntüsüyle ilçeye ayrı bir renk katıyor. 35 dekarlık alandan oluşan bu özel bahçe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve fotoğraf çekilecek objelerle ziyaretçilerine hizmet veriyor. İçerisinde 15 bin lavanta bitkisi ve adaçayı bulunan Lavanta Bahçesi’ne vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

“Lavanta bahçemiz hemşehrilerimizi bekliyor”

Lavanta Bahçesi’ni ilçeye kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Lavanta Bahçemiz mis kokusu ve görüntüsü ile hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Merkezefendimize böyle güzellik kattığımız için mutluyuz. İlçemize bu güzel bahçemiz ile renk katıyoruz. Merkezefendi’yi daha yaşanabilir, daha renkli ve daha güzel bir ilçe haline getirme hedefiyle çalışıyoruz” diye konuştu.