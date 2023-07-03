Merkezefendi Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Selçukbey, 1200 Evler ve Adalet Kapalı Pazar Yerlerinden hem vatandaş hem de esnaf memnun. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Modern kapalı pazar yerlerimiz ile esnafımızın da hemşerilerimizin de rahatlıkla alışveriş yapmalarını sağlıyoruz” dedi.

İlçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi’nce ilçeye kazandırılan modern kapalı pazar yerleri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Selçukbey Kapalı Pazar Yeri, 1200 Evler Kapalı Pazar Yeri ve Adalet Kapalı Pazar Yeri ile hem pazar esnafına hem de vatandaşlara, kış ve yaz aylarındaki olumsuz hava şartlarından etkilenmeden rahatça alışveriş yapma imkanı sunuluyor.

Denizli’nin ilk ve tek oyun otobüsü

Sosyal sorumluluk projesi ile bakımı ve tasarımı Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan, haftanın belirli günlerinde mahallelerdeki pazar yerlerine giden, Denizli’de ilk ve tek olan ‘Oyun Otobüsü’nde çocuklar oyun oynayıp sosyalleşirken aileleri de alışverişlerini rahatça yapabiliyor. Otobüsün içerisinde bir anaokulunda olması gereken faaliyet masaları, oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, kitaplar, akıl oyunları, oyun hamurları gibi tüm eğitim araç ve gereçleri bulunuyor.