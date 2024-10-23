Merkezefendi Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hazırladıkları gösterilerle, büyük bir coşkuyla kutladı.

Merkezefendi Belediyesi Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören öğrenciler Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’nci yılı nedeniyle Merkezefendi Belediyesi Nergis Toplantı ve Düğün Salonu’nda etkinlik düzenlendi. Merkezefendi Belediyesi’nin kreşinde eğitim gören minikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına saygı duruşu ve istiklal marşını okuyarak başladı. Özel hazırladıkları gösterileri sunan kreş öğrencileri şarkılar, marşlar ve şiirlerle Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’nci yılını coşkuyla kutladı. Minik öğrenciler, gösterilerin ardından ellerinde Türk Bayraklarıyla marş söyleyerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinliğinin ardından Cumhuriyet’i resmeden minik öğrencilerin yaptığı resimler salonda sergilendi.