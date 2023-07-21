Merkezefendi Belediyesi tarafından yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığı Sevindik Mahallesi, güzel bir görünüme ve konforlu ulaşıma kavuştu. Başkan Doğan, “Hemşerilerimize hizmet vermenin mutluluğu ile çalışmaya, ilçemize en iyisini sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Gerçekleştirdiği çalışmalar ile İlçeyi güzelleştiren ve geliştiren Merkezefendi Belediyesi, üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mayıs ayında çalışmaların tamamlandığı Sevindik Mahallesi de konforlu ve güvenli yollarına kavuştu. Planlı bir şekilde yürütülen çalışmalar dahilinde; 55 bin metrekare alana sıcak asfalt serimi, 100 bin metrekare kaldırım ve yol parke taşı döşemesi, 140 bin metrekare alana beton serimi ve 35 bin metre uzunluğunda bordür taşı döşeme işlemi uygulamaları gerçekleştirilerek Sevindik Mahallesi baştan aşağı yenilendi.

“En iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz”

İlçeye modern bir görünüm ve konforlu ulaşım sağladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yaşam standartlarını ve ulaşımda rahatlığını artırmak için Merkezefendimizdeki yolları baştan aşağıya yeniliyoruz. Yenilemiş olduğumuz bir mahallemiz de Sevindik Mahallemiz. Yol ve kaldırım çalışmalarımızı Mayıs ayında tamamlamıştık. Tamamlanan yollar ile ilçemizi daha güzel bir görünüme kavuşturduk ve kavuşturmaya da devam edeceğiz. Hemşerilerimize hizmet vermenin mutluluğu ile çalışmaya, ilçemize en iyisini sunmaya devam ediyoruz” dedi.