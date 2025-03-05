Merkezefendi Belediyesi’nin, çocukların tatil sevincini paylaşmak için Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otoparkına kurduğu Buz Pateni Pisti’ne 25 bin üzerinde vatandaş ziyaret etti. Mart ayının gelmesiyle birlikte pistin kapandığını ifade eden Başkan Doğan, "Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme ve sizlerden gelen olumlu geri dönüşler de bizleri fazlasıyla mutlu etti" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi’nce eğlenceli ve sportif etkinlikler düzenlenerek çocukların ve yetişkinlerin keyifli vakit geçirmesi sağlanıyor. Okulların tatile girmesiyle Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otoparkına kurulan, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ücretsiz girdiği Buz Pateni Pisti Denizlililer tarafından yoğun ilgi gördü. Mart ayının gelmesiyle kapanan Buz Pateni Pisti’nde 25 bin üzerinde çocuk ve yetişkin doyasıya eğlendi. Anaokulu yaş grubu minikler de müzikli maskotlar, yüz boyama etkinliği ve atlı karınca oyuncağı ile ücretsiz vakit geçirdi.

"Güzel hatıralar biriktirildi"

Merkezefendili ve Denizlililerin, Buz Pateni Pisti’nden oldukça memnun kaldıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hepinizin bildiği gibi, okullarımızın yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Merkezefendi Kültür Merkezi’mizin açık otoparkına Buz Pateni Pisti kurduk. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimize ücretsiz olarak sunduğumuz buz pateni pistimiz büyük bir ilgi gördü ve 25.000’in üzerinde çocuğumuz ve hemşehrimiz burada doyasıya eğlendi. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme ve sizlerden gelen olumlu geri dönüşler de bizleri fazlasıyla mutlu etti. Açılışından bugüne kadar keyifli vakit geçirdiğiniz, güzel hatıralar biriktirdiğiniz Buz Pateni Pistimiz baharın gelişiyle kapandı ancak gelecek kış yeniden sizlerle olacak. Yeni etkinliklerde ve yeni projelerde tekrar buluşmak dileğiyle" diye konuştu.