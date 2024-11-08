Merkezefendi Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi arasında asansör periyodik kontrol protokolü imzalandı. Başkan Doğan, “4 yıl önce imzalanan protokolümüzü tekrar yenileyerek ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Asansör Periyodik kontrol yönetmeliği gereğince Merkezefendi Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi arasında 4 yıllık protokole imza atıldı. Makine Mühendisleri Odası ile imzalanan 4 yıllık protokolün sona ermesiyle asansör periyodik kontrolleri, bugün imzalanan protokol ile Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi’ne tekrar yetki verildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Makine Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Umut Cüneyt İyiol, arasında imzalanan 4 yıllık periyodik kontrol protokolü yürürlüğe girdi.

“Hemşehrilerimizn güvenliği için çalışıyoruz”

Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ile imzalanan periyodik kontrol protokolün çok önemli olduğunu söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “4 yıl önce imzalanan protokolümüzü tekrar yenileyerek ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. 4 yıl boyunca ilçe sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerini Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ile ortak çalışmalarla gerçekleştireceğiz. İlçe sınırları içerisinde hemşehrilerimizin güvenliği açısından tüm asansörler denetlenecek” ifadelerini kullandı.