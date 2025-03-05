Merkezefendi Belediyesi’nin Ramazan ayına özel düzenlediği Ramazan Ayı Özel Programı nedeniyle 7 Mart Cuma günü sevilen sanatçı Fatih Erkoç sahne alacak.

Merkezefendi Belediyesi Ramazan ayında da kültürel ve sanatsak faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Ünlü sanatçı Fatih Erkoç, 7 Mart Cuma günü saat 21:00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir Ramazan özel programıyla hayranlarıyla buluşacak. Cuma günü düzenlenecek olan özel gecede Merkezefendili ve Denizlili vatandaşlara sanatçı Fatih Erkoç unutulmaz müzik ziyafeti sunacak.

"Tüm hemşehrilerimizi etkinliğimize bekliyorum"

Sanat, kültür ve müziğin buluştuğu anlamlı bir gece düzenlediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ramazan ayının güzelliğini ve manevi huzurunu tüm hemşehrilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Değerli sanatçımız Fatih Erkoç’un Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahne alacağı Ramazan Özel Programı’mıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.