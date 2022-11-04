Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede yaşayan vatandaşların sporla iç içe olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen kış spor okullarında 10 bin Merkezefendili spor yapıyor.

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede yaşayan vatandaşların sporla iç içe olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen kış spor okullarında 10 bin Merkezefendili spor yapıyor.

Merkezefendi Belediyesi, spora ve sporcuya yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerine devam ediyor. Merkezefendililer yaz döneminden sonra kış dönemine de yoğun katılım gösterdi. 10 bin sporsever kış spor okullarında eğitim görüyor. Merkezefendi Belediyesi’ne ait 13 tesiste 13 branşta kurs gerçekleştiriliyor. Basketbol, futbol, voleybol, tenis, satranç ve akıl oyunları, pilates, zumba, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, fitness ve güreş branşlarındaki kurslar, alanında uzman 55 antrenör tarafından veriliyor.

Vatandaşlar, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Merkezefendi Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Şemikler Sosyal Tesisleri, Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gerzele Satranç Eğitim Merkezi, Servergazi Kadın Çocuk Yaşam Spor Merkezi, Karahasanlı Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Muratdede Kadın Çocuk Yaşam Merkezi ve Karaman Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi’ndeki kurslardan ücretsiz bir şekilde faydalanıyor.

“ilçemizdeki herkese sporu aşılıyoruz”

İlçedeki herkese sporu aşılayacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendimizde yaşayan kadınlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz için 13 farklı branşta kurs açarak sporu tabana yayıyoruz. Kış spor okullarında kursiyerlerimizin sağlıklı ve dinamik bir hayat sürdürebilmeleri için spor hizmetlerimize devam ediyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verdiğimiz kurslarımız sayesinde çocukların ve gençlerimizin hem spor yapmasını hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın kendi yeteneklerini keşfetmesi için bu kurslar çok önemli. Gençlerimize spor ve eğitim konusunda ciddi destek sağlıyoruz” diye konuştu.