Merkezefendi Belediyesi, ilçenin kıymetli büyükleri için 18 Ekim Çarşamba günü özel bir bilgilendirme programı gerçekleştirecek.

Büyüklerin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için hizmetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi farkındalık seminerleri düzenliyor. Bireyin yaşamış olduğu ağrılar karşısında hem kendisinin hem de yakınlarının nasıl bir yol izlemesi gerektiğinden ve bu yaşlarda alınması gereken önlemlerden bahsedilecek olan ‘Ağrılı Hastaya Bütüncül Yaklaşım’ semineri, 18 Ekim Çarşamba günü saat 12:00’de 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Dr. Yaşa Erim Gedik, kişinin hastalığından çok, hastalığa sebep olan etkenleri ele alacak.