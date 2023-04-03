Merkezefendi Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Engelsiz Yaşam Akademisi’nin özel öğrencilerini İzmir Doğal Yaşam Parkı’na yolcu etti.

Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Merkezefendi Belediyesi, otizme dikkat çekmek ve kamuoyunda duyarlılık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel öğrenciler aileleriyle birlikte Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde İzmir Doğal Yaşam Parkı’nı gezdi. Özel bireyler, rehberlerin anlatımıyla parktaki hayvanları yakından tanıma fırsatı buldu. Gün boyu süren eğlenceli gezide, özel bireyler heyecanlı ve keyifli vakit geçirdi. Geziye katılan otizmli bireyler, ‘Farkındalığımız Yok, Ortaklığımız Çok’ yazılı pankart açarak etkinlik sonrası gökyüzüne onlarca balon bıraktı.

“Onların mutluluğu bizi daha da mutlu ediyor”

Merkezefendi Belediyesi olarak otizm konusunda birçok bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Otizm ile ilgili farkındalığımızı artırmak, eğitim ve çalışma sahalarını yaygınlaştırmak, farklı ve olumsuz tavırları engellemek hepimizin hedefi olmalı. Bizler de otizmli bireylerin sosyal hayatta yer alabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan Hayvanat Bahçesi’ni gezen özel bireylerimiz hayvanları daha yakından görme fırsatı buldu. Özel bireylerimizin mutlulukları, bizleri daha da mutlu ediyor” dedi.