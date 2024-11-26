Merkezefendi Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde etkinlik gerçekleştirdi. Darbuka ile birbirinden güzel eserleri seslendiren kadınlar ayakta alkışlandı. Kadınların daima yanında olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “2019 yılından itibaren bir kadın başkan olarak her daim kadınların sorunlarını çözmeye çalışıyorum, dertlerini çözmeye çalışıyorum, kadın istihdamı için elimden geleni yapmaya çalışıyorum” dedi.

Özel gün ve haftalardaki hassasiyetini sürdüren Merkezefendi Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde etkinlik gerçekleştirdi. Denizli Kadın Platformu ve Merkezefendi Belediyemizin işbirliği ile Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program Denizli Kadın Ritim Topluluğu’nun sahne almasıyla başladı. Darbuka ile birbirinden güzel eserleri seslendiren kadınlar ayakta alkışlandı. Darbuka gösterisinin ardından sahne alan Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Korosu ve Dünya Türküleri Topluluğu’nun birbirinden değerli eserlerini salonu dolduran kalabalığa seslendirdi.

“Kadına şiddetin farkındalığını ortaya çıkarmak için buradayız”

2019 yılından itibaren bir kadın başkan olarak her daim kadınların sorunlarını çözmeye çalıştığını, dertlerini çözmeye çalıştığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bugün burada 25 Kasım kadına şiddetin farkındalığını ortaya çıkarmak için buradayız. Biz bugün başka şeyleri konuşuyor olmamız gerekiyordu. Yine eğlenmeliydik yine koro yapmalıydık ama bunun konusu kadına şiddet olmamalıydı. 2019 yılından itibaren bir kadın başkan olarak her daim kadınların sorunlarını çözmeye çalışıyorum, dertlerini çözmeye çalışıyorum, kadın istihdamı için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Belki ilçemiz bu anlamda şanslı ama genele baktığımız da durum o kadar da iyi değil. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını ve sadece 25 Kasım’da değil tüm günlerde kadına şiddete karşı farkındalığın olmasını diliyorum. Bizleri bu özel günde yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, programda sahne alan; Denizli Kadın Platformu Ritm Topluluğu’na, Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu ve Koro Şefi Sevgi Utma’ya, Dünya Türküleri Topluluğu ile birlikte solist Prof. Dr. Fatıma Akyüzlüer’e, üflemeli çalgılarda Özgür Ergül’e, piyanoda Birol Işıkdemir’e, davulda Vedat Erçak’a, bas gitarda Furkan Tunahan Demirdağ’a teşekkür etti.