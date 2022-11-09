Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi’nin, yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Merkez Çarşısı’ dijital dünyaya kapılarını açtı.

Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi’nin, yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Merkez Çarşısı’ dijital dünyaya kapılarını açtı.

Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınların çalışma hayatına katılmasını ve daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla ‘El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’ni farklı bir boyuta taşıdı. Yerel ekonomiyi kalkındırmak, esnafı, kadın üreticileri ve girişimcileri güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Merkez Çarşısı’ dijital dünyaya açıldı.

Merkezefendi Belediyesinin öncülüğünde yapılan lansman Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Lansmanda yerel üreticilere ‘E-Ticaret’ sitesi üzerinden nasıl satış yapabilecekleri anlatıldı. ‘E-Ticaret’e meraklı ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen girişimciler lansmana yoğun ilgi gösterdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, lansmana katılan vatandaşların sorularını yanıtladı. ‘Merkez Çarşısı’nın açılışı nedeniyle Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmana, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, girişimciler, üreticiler ve gazeteciler katıldı.

“Kadınlarımızın hayalini gerçekleştiriyoruz”

Merkezefendi’de ve Denizli’de hem yerel kalkınmayı canlandıracaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkez Çarşısı, yerel kalkınma ve dayanışmayı artıracak bu sistemi benimserken ekolojik sürdürülebilirliğe ve bölgesel ekonominin canlanmasına katkıda bulunacak. Bugün burada kadınlarımızın hayalini gerçekleştiriyoruz. Sizinle birlikte daha güzel başlangıçlara yol alacağız. Merkez Çarşısı, doğaya ve insana dost, adil üretim yapmaya çalışan işletmelerimiz ile ihtiyaçlarını bu tür işletme ve girişimcilerden sağlamak isteyen kişileri bir araya getiren bir sistem. Göreve geldiğimiz günden itibaren Merkezefendi Belediyesi’nin standartlarını daha da üste taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“46 girişimcimiz Merkez Çarşısı’nda dükkanını açtı”

Online satışlarda girişimcilere desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Doğan, “Girişimci kadınlarımızla beraber festival yapmıştık. Arayış içerisinde olan kadınlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ilerledik. ‘El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivalimize’ yoğun talepler var. Biz kadınlarımızı ‘E-Ticaret’e yönlendirip kadınlarımızın ve girişimcilerimizin yolunu açalım dedik. Sadece kadın üretici değil esnaflarımızın da yerel ekonomiyi kalkındırmada rol alması amacıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz. E-Ticaret konusunda kadınlarımız çok heyecanlı. Bugün itibariyle 46 girişimcimiz belediyenin resmi internet adresinde bulunan linkten girerek dükkanını açtı. Bu daha başlangıç, bu sayı git gide artacak. Esnaflarımızı da bu platforma çekmek istiyoruz” diye konuştu.

“Toptan satış yapabileceksiniz”

Üreticilerin kolaylıkla satış yapabileceği bir platform oluşturduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu sistem Güney Afrika ve Şili dahil Türkiye’den yurt dışına açılan, adil satışa olanak sağlayan bir dijital alt yapı. Doğa ile iş birliği içerisinde, zehirsiz, atıksız, temiz enerji ile, adil çalışma koşullarında üretim yapan üreticilerin katılımı sayesinde, bu dijital alt yapı sistemin dönüşümüne destek oluyor. Döngüsel ekonomiyi ‘Merkez Çarşısı’nda kurmak istiyoruz. Toptan satışlarınızı ve toptan alışlarınızı ‘Merkez Çarşısı’ üzerinden yapabilirsiniz. ‘E-Ticaret’ sitesini kuruyoruz ama elimizi bu işten çekmiyoruz. Kargodan, fotoğrafa her anlamda desteklerimiz devam edecek. Evde üretime 320 bin TL’lik bir limit izni veriliyor. 320 bin TL’yi geçen satışlarınızda Merkezefendi Kadın Kooperatifimizle sizlere destek sağlayacağız” şeklinde konuştu.