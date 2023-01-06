Denizli’de Merkezefendi Belediyesi, ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’nde stant açan kadınlara renk ve tasarım odaklı düşünmeye yönelik eğitimler veriyor.

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi, ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’nde stant açan kadınlara renk ve tasarım odaklı düşünmeye yönelik eğitimler veriyor.

Kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki gelişimine katkı vermek amacıyla çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınların girişimcilik kapasitelerini tasarım ve renk odaklı güçlendirmek için eğitim vermeye başladı. Merkezefendi Belediyesi, bu çerçevesinde ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’nde stant açan kadınların ürün tasarımı anlamında gelişimlerine katkı sağlamak için Merkezefendi Kültür Merkezi’nde tasarım odaklı düşünme eğitimleri verildi.

Merkezefendi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Zeynep Elif Çeşme, gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara; estetik algı, renk seçimi, tasarımda estetik algı, tasarım nedir ve renk uyumu konuları hakkında bilgiler verdi. Katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilen eğitim, katılımcıların sunuma dahil olduğu bir süreçle tamamlandı.

“Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız”

Kadınların hem ekonomik hem de eğitim anlamında güçlenmesini sağlayacak eğitimler gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Girişimci kadınlarımızın her daim yanlarındayız. Kadınlarımıza ücretsiz olarak verdiğimiz eğitimler ile onları daha da bilgili hale getiriyoruz. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivalimize katılan kadınlarımıza vermiş olduğumuz eğitimlerle, yaptıkları tasarımların ve el emeği ürünlerin üstüne eğitimlerden aldıkları bilgileri koyarak ilerliyorlar. Bütün kadınlar üretimin içinde olsun istiyoruz, verdiğimiz eğitimlerle de bunu destekliyoruz. Bizler her zaman üreten ve girişimci kadınlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.