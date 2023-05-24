Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi’nin öğrenci seçme sınavlarının ilk etabı tamamlandı.

Eğitime olan desteklerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Çocuklara sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandıracak olan Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi için seçme sınavı gerçekleştirildi. İlk etabı gerçekleştirilen sınava ilçe sınırları içerisindeki devlet okullarında eğitim gören tüm 4.sınıf öğrencileri katıldı.

Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, Merkez Efendi İlkokulu’nu ziyaret ederek sınava giren öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları tek tek ziyaret eden Coşkun, minik öğrencilere başarılar diledi.

İlk etap sınavına katılım sağlayan öğrencilerin ilk yüzde 7’si ikinci etap sınavına girmeye hak kazanacak. İkinci etap sınavı ise 31 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları okul idareleri tarafından açıklanacak.