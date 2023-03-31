Merkezefendi Belediyesi 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi’ndeki kurslar ile büyüklerin hem sağlıklı yaş almaları hem de kaliteli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

7’den 70’e tüm Merkezefendililer için çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi tarafından 1200 Evler Mahallesi’ne kazandırılan Aktif Yaş Alma Merkezi’ndeki kurslar devam ediyor. Merkezefendili büyüklerin yoğun ilgi gösterdiği kurslarda; saz, el sanatları, resim, halk oyunları, spor ve egzersiz, akıl ve zeka oyunları ile akıllı telefon ve sosyal medya eğitimleri veriliyor. Şu an için ortalama 50 yaş ve üzeri 428 kursiyer, uzman eğitmenler tarafından verilen kurslardan yararlanıyor. Aynı zamanda büyüklere, birçok konuda seminer ve konferans da veriliyor.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını şahsen merkezden veya internet adresi üzerinden yapabilecek, detaylı bilgiye resmi numaralı telefondan ulaşabilecekler.