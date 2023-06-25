Merkezefendi Belediyesi’nce 1200 Evler Mahallesi Aktif Yaş Alma Merkezi’nde kurslar devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, 30 yaş ve üzeri Merkezefendililerin bir araya gelerek sosyalleştiği, kaliteli vakit geçirdiği ve hobilerini gerçekleştirme imkanı bulduğu Aktif Yaş Alma Merkezi’ndeki kurslar tüm hızıyla devam ediyor. Bulunduğu bölgeye hitap eden ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği merkezde; vatandaşlara doğru ve etkili eğitim vererek sağlıklı yaş almaları, Alzheimer’a yakalanmamaları ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Kursiyerlere spor, akıl ve zeka oyunları, resim, saz, halk oyunları, el sanatları, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını öğrenmelerine yönelik eğitimler uzmanlar tarafından veriliyor.