Merkezefendi Belediyesi, 63 amatör spor kulübüne malzeme ve ekipman desteği sağladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Spor dostu bir belediye olarak amatör spor kulüplerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi her yıl olduğu gibi Cumhuriyetin 100’üncü yılında da Amatör Spor Kulüplerine malzeme ve ekipman desteği sağlamaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteğinde bulunmak için Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda kulüp yöneticileri ve sporcularla bir araya geldi. Her yıl gerçekleştirilen etkinlikte futbol, voleybol, basketbol ve engelli spor kulüplerinin branşlarında faaliyet gösteren toplamda 63 spor kulübüne yaklaşık 1 Milyon 500 bin TL’lik destekte bulunuldu. Başkan Doğan, amatör spor kulüplerine ve sporculara başarılar dileyerek spor malzemelerini teslim etti.

Programa Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Feyyaz Ceşen, Denizli Futbol İl Temsilcisi Cihan Çoban, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, bine yakın amatör spor kulüp yöneticisi ve sporcusu katıldı.

"Spora desteğimiz her daim devam edecek"

Spora her zaman katkı sağladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında 29 Ekim’den önce bu malzeme dağıtımını gerçekleştirmek istedik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 63 kulübümüzün ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hazırlamış olduğumuz spor malzemesi ve ekipmanlarını kulüplerimize teslim ettik. Spora yapılan yatırım ve gençlere yapılan yatırım çok önemli ve çok kıymetli. Amatör Spor Kulüplerinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını her zaman dile getirerek destek olmaya devam ediyoruz. Merkezefendi ilçesi olarak il genelinde en çok Amatör Spor Kulübüne sahip ilçeyiz. Sporun ilçemizde var olması ve yaşaması için elimizden gelen gayreti ve özveriyi gösteriyoruz. İlçemizde yaşayan her bir çocuğun herhangi bir spor ile temas etmesi gerekiyor. Çocukların kendi gelişimi ve mental gelişimi adına sporun ne kadar önem sağladığını biliyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren sporun ve sanatın daimî destekçisi olduk olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Amatör Spor Kulüplerinin yanlarında olduklarını belirten Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da “Sporun gelişmesi hepimizin büyük bir arzusu. Yerel yönetimlerimizi bu işin içinde görmek ve tüm yöneticilerimizin bir arada olması bizleri çok mutlu ediyor. Bir taraftan ilimize ve ilçemize tesis yapılırken bu tesislerin spor kulüplerimizin yaşamasıyla ve desteklenmesiyle var olacak. Bu desteklerin artarak devam etmesini diliyorum. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü şükranlarımı sunuyorum" dedi.

“Yerel yönetimler varsa amatör spor var”

Sporun gelişmesinde emeği olan herkese teşekkür eden Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen ise "Böyle güzel desteklerle siz değerli sporcularımıza sahip çıkan Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’a teşekkür etmek istiyorum. Yerel yönetimler varsa amatör spor var. Biz gerçekten Denizli olarak şanslıyız. Tüm ilçelerimizde ve Denizlimizde bu yardımlar bizim onurumuz, gururumuz ve sizlerin geleceği. Siz varsanız bizlerde varız. Siz bizim için nasıl çabalıyorsanız biz de sizler için gece gündüz demeden çabalıyoruz ve çabamız devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizi spor ile kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz”

Spora ve sporcuya verilen desteklerin önemli olduğunu belirten Denizli Futbol İl Temsilcisi Cihan Çoban da “Biz amatör spor kulüpleri olarak bu tür yardımların ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’ın bizlere ve spora olan sevgisini biliyoruz. Her yıl binlerce gencimize ve çocuklarımıza spor yaptırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz. Bu anlamda başarısı en yüksek camialardan birisiyiz. Bu etkinliği düzenleyen ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sporun herkes için çok önemli olduğunu söyleyen TÜFAD Denizli Şube Başkanı Bülent Fil ise, şöyle konuştu:

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu güzel etkinliği düzenlediği için Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’a teşekkür ediyorum. Başkanımız göreve geldiği günden itibaren bu tür etkinliklerini sürdürüyor. Merkezefendi’de neredeyse her yerde bir spor alanı var. Burada sadece futbolu görmüyoruz, voleybol, hentbol, basketbol ve diğer tüm branşları görüyoruz. Spora desteklerini esirgemeyen Merkezefendi Belediyesi’ne tekrar teşekkür ediyorum. Onların bizim yanımızda olduğu gibi bizlerde her zaman onların yanlarındayız"

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, salonda hazır bulunan malzemeleri amatör spor kulüplerine teslim ettiler.