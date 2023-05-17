Merkezefendi’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Fener Alayı ve konser ile büyük coşkuyla kutlanacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kurtuluş mücadelesinin ruhunu yaşatacağımız etkinliklerimize tüm hemşehrilerimi bekliyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin sembol günü olan 19 Mayıs’ın 104. yıldönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Merkezefendi Belediyesi’nin düzenleyeceği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel etkinliklerde Fener Alayı ve konser gerçekleştirilecek. 19 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi önünden başlayacak olan Fener Alayı, Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki konser alanında sona erecek.

“Bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağız”

Bayram coşkusunu birlikte yaşamak için tüm Merkezefendili ve Denizlilileri etkinliklere davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelemizin meşalesini yakmak için Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs günü, tarihimiz için çok önemli bir gün. Bu günün, Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı olan gençlerimize armağan edilmesi de son derece anlamlı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na yakışır bir kutlama yapacağız. Bu kutlama ile kurtuluş mücadelesinin ruhunu yaşatacağız. Tüm hemşehrilerimi 19 Mayıs Cuma günü Merkezefendi Kültür Merkezi’ne bekliyorum” ifadelerini kullandı.