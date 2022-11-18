Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesi’nde yol ve kaldırım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı.

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesi’nde yol ve kaldırım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Planlı bir şekilde ilerleyen çalışmalarda Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sevindik Mahallesi’ndeki çalışmaların ilk etabını tamamladı. İlçeyi modern bir görünüme kavuşturacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmaların gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulundu.

Sevindik Mahallesi’nde ekipler tarafından şu ana kadar 35 bin metrekarelik parke taşı döşemesi, 8 bin metre uzunluğunda bordür taşı döşemesi, 15 bin metrekarelik sıcak asfalt serimi ve 45 bin metrekarelik alanda kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Sevindik Mahallesi’ndeki çalışmalar kısa sürede sona erecek.

"Her şey daha güzel bir Merkezefendi için"

Vatandaşların taleplerini en doğru ve hızlı bir şekilde karşılamak için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sevindik Mahallemizde yol ve kaldırım çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Mahallemizdeki üst yapı çalışmalarımızın bir kısmını tamamladık. İlçemizin yollarını daha güzel ve konforlu hale getiriyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar ile mahallemizi geliştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Daha güzel bir Merkezefendi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.