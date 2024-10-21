Merkezefendi Belediyesi tarafından İngilizce öğrenmek isteyen yetişkin vatandaşlara yabancı dil kursu verecek.

Merkezefendi Belediyesi, yetişkinlere yönelik kurslar açmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi kursa başvuru yapacak yetişkinlere A1 seviye İngilizce kursu verecek. 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi, Hacı Hızır Salih Efendi Konağı Aktif Yaş Alma Merkezi ve Alzheimer Yaşam Merkezi’nde verilecek kursların başvuruları başladı. Kursa başvurular, 28 Ekim Pazartesi gününe kadar belirlenen merkezlerden yüz yüze yapılacak.