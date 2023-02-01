Merkezefendi Belediyesi, daha modern ve temiz bir ilçe için yer altı çöp konteyneri uygulamasını yaygınlaştırıyor.

Merkezefendi Belediyesi, daha modern ve temiz bir ilçe için yer altı çöp konteyneri uygulamasını yaygınlaştırıyor.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelinde biyolojik ve görsel kirliliğin önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. İlçenin daha çağdaş ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak, çevre ve halk sağlığını koruyabilmek için başlatılan yer altı çöp konteynerlerinin sayısı git gide artıyor. Merkezefendi sınırları içerisine yerleştirilen modern yer altı çöp konteyneri sistemi sayesinde, çöp ve atıkları yer altında tutarak koku, bakteri ve hastalık gibi istenmeyen sonuçların önüne geçiliyor. Görsel anlamda da kirliliğin ortadan kaybolmasını sağlayan çöp konteynerleri ile hem yer açısından hem de uzun kullanımı sayesinde bütçeden de tasarruf ediyor. 2 bin 200 litre kapasiteye sahip, beton soketli yer altı konteyner sistemi şu ana kadar 80 farklı bölgeye yerleştirildi.

“İlçemizi güzelleştiren hizmetlerimize devam ediyoruz”

Eski tip çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirmeye devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Daha sağlıklı, daha temiz bir Merkezefendi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçemizde daha önce pilot uygulama olarak başlattığımız modern yer altı çöp konteynerlerinin sayısını artırarak kötü koku, bakteri, hastalık riskinin önüne geçiyoruz. Hemşerilerimiz çok kolay bir şekilde konteynerin kapağını açarak çöplerini buraya atabiliyor. Yer altı çöp konteynerleri kapalı olduğundan dış etkenlerden etkilenmiyor. Bu sayede uzun kullanım ömrü sayesinde bütçemize de tasarruf sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.