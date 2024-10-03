Merkezefendi Belediyesi Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nde üretilen ‘Mama Üretim Makineleri’nin satışı, bugüne kadar Türkiye’nin 20 farklı noktasına gerçekleştirildi. Başkan Doğan, “Üreten, gelişen ve kazanan belediyeler olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nin üretimini gerçekleştirdiği ‘Mama Üretim Makineleri’ni, Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelere satışını gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda seri üretimi başlatılan makinelerin satışları ile gelir elde edilerek, belediye bütçesine ciddi bir katkı sağlanıyor. Merkezefendi Belediyesi Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nde üretilen ve şu ana kadar Türkiye’nin 19 farklı noktasına satışı gerçekleştirilen makinelerin 20’ncisini de Altınordu Belediyesi’ne teslim edilmesi için yola çıktı.

“Mama üretim makinaları yurdun dört bir yanında”

2019 yılından bu yana üretim odaklı çalıştıklarına devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ar-Ge ve İnovasyon Merkezimizde geliştirdiğimiz atık gıdalardan mama üreten makinelerimizi, ülkemizin dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda başlattığımız ‘Mama Üretim Makineleri’ projesi ile hem sokak hayvanlarımıza destek oluyoruz hem de ülke genelinde bu makineleri yaygınlaştırmayı sürdürerek önemli bir başarıya imza atıyoruz. Satışlardan elde edilen gelirler ile ilçeye katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Üreten, kazanan ve kazandıkça hizmet eden bir belediye vizyonu ile çalışmaya devam ediyoruz. Tüm Türkiye için üretmeye ve hizmet etmeye durmaksızın devam edeceğiz" diye konuştu.