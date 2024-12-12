Merkezefendi Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrenciler için gerçekleştirilen ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavlarının ikincisi düzenlenecek.

Merkezefendi Belediyesi eğitime olan desteklerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi’nce, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları düzenleniyor. Haziran ayına kadar her ay düzenli bir şekilde yapılacak sınavların ikincisi 4 Ocak Cumartesi günü ve 5 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek. Her iki sınav da saat 10.00’da, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonunda olacak.

Kontenjanla sınırlı olan ücretsiz deneme sınavlarına başvurular, https://merkezefendi.bel.tr/sinav/ adresi üzerinden yapılacak.