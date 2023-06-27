DENİZLİ (İHA) – Denizli Merkezefendi Belediyesi, yaz aylarının yaklaşması ile ortaya çıkan sinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek üreme alanları olan gölet, süs havuzu, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar ile karasinek üreme alanı olan, gübrelik alan ve besihaneler gibi alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. İlaçlama işlemleri, çevre sağlığı açısından hiçbir yan etkisi bulunmayan, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla gerçekleştiriliyor. Halk ve çevre sağlığının korunması için sürdürülen ilaçlama çalışmaları, belirlenen program doğrultusunda gece-gündüz periyodik olarak ilçenin dört bir yanında yapılıyor.

İlaçlama çalışmalarında haşerelere karşı erken önlem alınmasının önemine dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmalarda ekolojik dengenin korunduğunu ifade etti.