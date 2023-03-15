Merkezefendi Belediyesi, tarımsal üretimin daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda gerçekleşmesi için ilçedeki tarımsal sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Üreten ve gelişen bir ilçe hedefiyle çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede tarımın yapıldığı Başkarcı, Kadılar, Hisar, Barutçular, Bereketler ve Hallaçlar mahallelerinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Üreticilerin gelir düzeyini artırmaya, tarımsal kalkınmaya yönelik verdiği desteklerle tarımsal üretimin aralıksız devam etmesi için üreticilerin her zaman yanında olan Merkezefendi Belediyesi tarafından sürdürülen bu çalışma ile çiftçilerin su sıkıntısı çekmesinin, yaz aylarında su kayıplarının yaşanmasının, kış aylarında da su taşkınları ve sel baskınlarının önlenmesi hedefleniyor.

“Tarıma desteklerimiz her zaman devam edecek”

Her zaman üreticiye desteklerini sürdüreceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kırsal Kalkınma Eylem Planımız ile üreticilerimize bugüne kadar fide, yem, gübre ve küçükbaş hayvan desteğinde bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Tarımın, üretimin olduğu bir Merkezefendi için çalışıyoruz. İlçemizde tarımsal sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Çiftçimiz için su demek, can demek. İlçemizdeki bereketli toprakları en iyi şekilde kullanacağız” diye konuştu.