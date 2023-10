Merkezefendi Belediyesi’nce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yıl dönümü kutlamalarında sahne alan Volkan Konak, Cumhuriyetin coşkusunu ve heyecanını 100 binlere yaşattı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendililer ve Denizlililer Cumhuriyete ve Atasına sımsıkı bağlı” dedi.

Cumhuriyetin 100. yılında Merkezefendi Belediyesi, konser ve fener alayı gerçekleştirdi. On binlerce kişinin katıldığı etkinlikte Türkiye’nin sevilen sanatçısı Volkan Konak konseri herkes tarafından yoğun ilgi gördü. Cumhuriyetin 100. yıl coşkusu fener alayı ile başladı. Volkan Konak’ın sahneye çıkmasıyla coşku zirveye ulaştı. Sevilen sanatçı Volkan Konak konserine gelen 100 bini aşkın vatandaş, ünlü şarkıcının seslendirdiği birbirinden güzel parçalara eşlik ederek Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusunu doyasıya yaşadı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ünlü sanatçı Volkan Konak’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Alanı dolduran vatandaşlar telefonların ışıklarını açarak görsel şölen oluşturdu. Konser esnasında sahneye çıkan zeybek ekibi de hem Volkan Konak hem de seyirciler tarafından beğenildi. Volkan Konak, Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamalarına ve konsere büyük ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, konsere gelen on binlerce Merkezefendili ve Denizlilinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Başkan Doğan, “Merkezefendi’nin her bir sokağını karış karış yürüdüm. Cumhuriyet coşkusunu daha da artırmak için bayraklar dağıttım. Ben böyle bir sevgi, tutku ve bağlılık görmedim. Merkezefendililer ve Denizlililer Cumhuriyete ve Atasına sımsıkı bağlı. Bugün burada on binler var. Bir hayali devrime dönüştüren gerçekler ve kaybetmekten korktuğumuz, daima sahip çıktığımız bir Cumhuriyet var. Hepiniz Cumhuriyetin aydınlık yüzleri ve Atatürk’ün evlatlarısınız. Buradan hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Yaşasın 29 Ekim. Yaşasın sevgi, barış, kardeşlik. Daha umutla, daha coşkuyla yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Konsere katılan on binlerce Merkezefendili ve Denizlililere teşekkür ediyorum. Atatürk ile kalın Cumhuriyetle kalın” dedi.