Merkezefendi Belediyesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde 2019’dan bugüne kadar 135 bin kadın ve çocuk spor yapıp çeşitli kurslara katıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi’de yaşayan her bir hemşehrimize hizmet etmekten dolayı mutluyuz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, spora ve sporcuya yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Her geçen gün sayısının arttığı Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri, 2019’dan bu yana yaklaşık 135 bin kadın ve çocuğa, spor ve kurslara ücretsiz ulaşma imkânı sağladı ve sağlamaya da devam ediyor.

Birçok branşta kurs veriliyor

Merkezefendi Belediyesi’ne ait ilçede faaliyet gösteren 17 Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde çocuklar için akıl oyunları, robotik kodlama, satranç, dil kursları ve müzik kursları veriliyor. Yine bu merkezlerde kadınlar için ise pilates, zumba ve cimnastik, meslek edindirme eğitimleri ve vatandaşların istekleri hedefinde kurslar açılıyor.

“Merkezlerimizin sayısı her geçen gün artıyor”

Merkezefendilileri spora ve eğitime teşvik etmek amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Doğan, “Merkezefendimizde yaşayan kadınlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz için farklı branşlarda kurslar açarak onları yetiştiriyoruz. Kadının, yaşamın her alanında özgürce var olabilmesi için bu merkezlerimiz var ve çoğalarak devam edecek. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verdiğimiz kurslarımız sayesinde kadın ve çocuklarımıza hem eğitim veriyoruz hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın kendi yeteneklerini keşfetmesi için bu kurslar çok önemli. Merkezefendi’de yaşayan her bir hemşehrimize hizmet etmekten dolayı mutluyuz” diye konuştu.