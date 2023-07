Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi’nin özel öğrencileri için büyük bir yıl sonu etkinliği yapılacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel bireyler için yıl sonu etkinliği düzenliyor. Cumhuriyet’in 100 yılının anlatılacağı etkinlik, 11 Temmuz Salı günü saat 13.00’te, özel öğrencilerin bir yıl boyunca emek verdiği ürünlerin sergilendiği ‘Yıl Sonu Sergisi’nin açılışı ile başlayacak. 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da ise Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi’nin özel öğrencilerinin hazırladığı ‘Sönmeyen Bir Ateş Müzikali’ sahne alacak.

“Yüzlerindeki tebessüme büyük önem veriyoruz”

Engelsiz Yaşam Akademisi’ni her geçen gün geliştirmeye ve yenilemeye gayret ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Engelsiz Yaşam Akademimizde eğitim gören özel öğrencilerimizin bizdeki yeri bambaşka. Onların yaptığı her işe, içinde bulundukları her ortama, yüzlerindeki tebessüme ve hayatlarını kolaylaştırmaya her zaman büyük önem veriyoruz. Tesisimizde bulunan 20 atölyemizde, 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi’nde eğitim gören özel öğrencimizle birlikte Cumhuriyet’imizin 100. yılına yakışır büyük bir yıl sonu gösterisi düzenliyoruz. Tüm hemşehrilerimi, 11 Temmuz Salı günü açılacak sergimize ve 12 Temmuz Çarşamba günü 128 öğrenci ve eğitmenlerimizin hazırladığı ’Sönmeyen Bir Ateş Müzikali’ne davet ediyorum” ifadelerini kullandı.