DENİZLİ (İHA) – Denizli’de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde Merkezefendi Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören down sendromlu özel öğrenciler için at çiftliği gezisi düzenlendi.

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi, sosyal etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Özel bireyler için düzenlediği sosyal etkinlikler ve verdiği eğitim hizmetiyle adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi, Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler at çiftliğini gezdi. Eğitmenler eşliğinde ata binen Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencileri ve down sendromlu özel öğrenciler at binme deneyimi edinmenin yanı sıra sosyalleşme imkânı da bularak eğlence dolu vakit geçirdiler. Özel bireyler ve eğitmenler, etkinlik sonrası toplu hatıra fotoğrafı çektirerek o anı ölümsüzleştirdi.

Özel bireylerin ilk defa ata binmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu özel günü Engelsiz Yaşam Akademimizde eğitim gören öğrencilerimiz at çiftliğinde doyasıya eğlenerek yaşadılar. At binme deneyimini yaşayan özel öğrencilerimizin mutlulukları gözlerinden okunuyor. Özel bireylerimizin mutlulukları, bizleri daha da mutlu ediyor. Biz bu tür etkinliklere Merkezefendi Belediyesi olarak büyük önem veriyoruz. Down Sendromu’nun bir hastalık değil farklılık olduğunu bilerek eğitim ve çalışma sahalarını yaygınlaştırmak ve olumsuz tutumları engellemek hepimizin hedefi olmalı. Down sendromlu bireylerimizi daha iyi anlamak, onlara destek olmak ve hayatlarına olumlu bir katkıda bulunmak için Merkezefendi Belediyesi olarak yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu düşünceyle 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü’nde Merkezefendi’mizi birlikte paylaştığımız ve bizlere artı 1 fark katan tüm down sendromlu kardeşlerimize sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.