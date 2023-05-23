Merkezefendi Belediyesi tarafından Robotik Kodlama Akademisi’nin, öğrenci seçme sınavlarının birinci etabı 24 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi’nin eğitime olan destekleri her geçen gün artarak devam ediyor. Öğrencilerin üretkenlik, akademik kariyerlerine katkı sağlamak amacıyla Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan Robotik Kodlama Akademisi’nin, öğrenci seçme sınavlarının ilk etabı Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda gerçekleştirilecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci etap sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla 24 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. İkinci etap sınavları ise 31 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Robotik kodlama akademisi sınavına Merkezefendi ilçesi sınırlarında bulunan ilkokullardaki 4. sınıf öğrencileri girebilecek.